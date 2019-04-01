Украина подала иск в Международный Трибунал против РФ

Украина подала иск против Российской Федерации о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву и инициирует процедуру освобождения трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей, незаконно захваченных и удерживаемых Россией в Черном море 25 ноября 2018 года. Об этом сообщает замминистр иностранных дел Лана Зеркаль в Facebook.

"Сегодняшнее обращение Украины в Международный Трибунал по морскому праву с просьбой принять временные меры и обязать Россию освободить украинских моряков и корабли являются лишь видимой частью дипломатической и правовой работы Министерства иностранных дел, которая длилась от момента захвата наших моряков.", - написала Зеркаль.

Новый судебный процесс с использованием механизма, предусмотренного статьей 290 Конвенции ООН по морськог права, дает возможность получить быстрое решение от постоянно действующего Трибунала в Гамбурге.

"Подачи иска - одна из немногих возможностей рассказать о весь объем правовой работы дипломатии. И нужно это не для того, чтобы похвастаться, а для того чтобы не подыгрывать дуракам, которые верят, что самая большая гора в мире имеет высоту горы, которую они видели на собственные глаза (определение Тита Лукреция Кара). А так считают, если чего-то не знают, то его не существует", - подчеркнула Зеркаль.

Напомним, 25 ноября прошлого года корабли украинского флота в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы до порта Мариуполь Азовского моря.

Украинская сторона заранее проинформировала о маршруте согласно международных норм с целью обеспечения безопасности судоходства.

Однако, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничные корабли РФ (пограничные сторожевые катера типа "Соболь", пскр "Дон", катера типа "Мангуст", мпк "Суздалец") совершили агрессивные действия против кораблей ВМС ВСУ.

Пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивку и леєрне ограждения, потеряно спасательный плотик. Диспетчерская служба оккупантов отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями.