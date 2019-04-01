Сотрудники «скорой помощи» пройдут тренинги в Луганской области

Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ» (Médecins Sans Frontières, MSF) совместно с Государственным учреждением «Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф МОЗ Украины» в течение следующих трех месяцев будет проводить тренинги в Луганской области для работников службы экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба MSF.

«Цель – научить спасать жизни с помощью базовых техник по оказанию неотложной медицинской помощи. Программа осуществляется при поддержке Департамента здравоохранения Луганской областной государственной администрации», – отмечается в сообщении.

В пресс-служба также проинформировали, что в Украине улучшение экстренной медицинской помощи было определено как приоритетное направление работы в 2019 году.

«Система экстренной медицинской помощи требует существенных изменений, из которых одно из важнейших – это повышение квалификации работников скорой помощи до уровня мировых стандартов. По данным Министерства здравоохранения Украины, сегодня в стране уровень успешной реанимации на догоспитальном этапе составляет 8,5%, тогда как в Европе этот показатель достигает 28,6%», – отметили в организации.

«Врачи без границ» выбрали Луганскую область, руководствуясь несколькими критериями.

«Этот регион прямо или косвенно пострадал от конфликта, что привело к перебоям в работе учебных программ по оказанию экстренной медицинской помощи. Конфликт также привел к недостатку квалифицированного медицинского персонала, так как в результате конфликта значительное количество работников было вынуждено покинуть регион. Последние тренинги по оказанию экстренной медицинской помощи для медперсонала проводились еще до начала конфликта», – сообщили в пресс-службе и добавили, что также эта область «не входит в перечень областей из пилотного проекта Министерства здравоохранения, где в 2019 году будет внедрен первый этап реформы экстренной медицинской помощи».

«Это особенно сложная задача проводить обучение сотрудников экстренной медицины в сельских и отдаленных местностях. Поэтому идея программы тренингов "Врачей без границ" состоит в том, чтобы обучить ведущую группу тех, кто в будущем станет инструкторами. Группа состоит из работников экстренной медицинской помощи из станций скорой помощи. Они смогут активно участвовать в проведении тренингов в полевых условиях для своих коллег при постоянной поддержке тренеров "Врачей без границ" и наших нынешних партнеров, Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», – сообщил медицинский координатор MSF в Украине Хачатур Малакян.

В конце марта в Северодонецке командой инструкторов из «Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф МОЗ Украины» вместе с модераторами «Врачей без границ» в течение двух недель был проведен первый этап программы тренингов. Во время первого этапа будущие местные инструкторы учились оказывать догоспитальную помощь при травмах, базовые реанимационные мероприятия и углубленную сердечно-сосудистую поддержку жизнедеятельности.

На втором этапе в течение следующих трех месяцев эти 10 местных инструкторов продолжат улучшать свои навыки и знания, которые они получили во время первого этапа, участвуя в тренингах по оказанию базовых реанимационных мероприятий для работников 20 станций и подстанций «скорой помощи» на территории Луганской области.