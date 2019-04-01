В Беловодске в окружной избирательной комиссии из 147-ми участковых избиркомов сформировано всего 41

Сообщение председателя избирательной комиссии о том, что, по ее мнению, бывшая председатель избирательной комиссии саботирует работу избирательной комиссии, поступило в Лисичанский отдел полиции.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Также в дежурную часть Беловодского отдела полиции поступило сообщение о том, что для проведения второго тура выборов Президента Украины в окружной избирательной комиссии из 147 участковых избирательных комиссий всего сформировано 41 комиссию.

На местах происшествия работают сотрудники следственно-оперативных групп. Данные факты зарегистрированы. По результатам проверок будут приняты решения согласно действующему законодательству.