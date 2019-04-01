У Путина ответили на планы выдавать паспорта на Донбассе

Российские власти пока не готовы комментировать информацию о планах выдавать гражданство жителям оккупированного Донбасса.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, Кремль пока не готов комментировать сообщения российских СМИ о том, что администрация Путина рассматривает возможность упрощенного предоставления российского гражданства жителям оккупированного Донбасса.

Также Песков отметил, что подобные публикации вызваны "повышенным интересом к этой теме в российских СМИ".