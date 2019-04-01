РФ готовится выдавать паспорта жителям ОРДЛО по упрощенной схеме

Российские власти намерены разрешить жителям подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» районов Донбасса в упрощенном порядке получать гражданство РФ.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в российских госструктурах.

По словам собеседников издания, вопрос уже полностью проработан и для его окончательного решения нужен лишь соответствующий указ президента России Владимира Путина. Он может появиться сразу после президентских выборов в Украине.

«А какие еще варианты? Люди никуда выезжать не могут, в урегулировании тупик»,— отметил один из источников.

Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников подтвердил «Коммерсанту», что «такой указ может быть подписан сразу после выборов». При этом он добавил, что «если только не возникнет какая-то политическая целесообразность посмотреть, как новый украинский президент, если он там появится, что-либо сделает или не сделает в плане урегулирования ситуации на востоке Украины». Напомнив, что «депутаты приняли закон, который позволяет президенту определять категории иностранцев, которые могут получать российское гражданство по упрощенной процедуре», руководитель думского комитета заявил: «Мы развязали руки президенту». «Я думаю, что украинские выборы пока удерживают от этого шага», — сказал Калашников.

Руководитель «МИД ЛНР» Владислав Дейнего на вопрос о том, обращался ли Луганск к Москве с просьбой упростить процедуру получения российского гражданства, сказал, что «это вопрос не публичный». «Не комментирую. Изменения [в российское законодательство] внесены и в силу вступили. Больше ничего сказать не могу», — отмтил он.

Между тем, по информации «Коммерсанта», в российских регионах, граничащих с неподконтрольными Киеву районам, подготовлена вся инфраструктура для приема граждан.

В марте Ростовскую область посещали высокопоставленные чиновники МВД России — заместители министра Александр Горовой и Виталий Шулика, а также Валентина Казакова. 16 марта они открывали в Ростове-на-Дону новое здание Управления по вопросам миграции главного управления МВД РФ по Ростовской области. Соответствующие приготовления были сделаны, по данным издания, и в других населенных пунктах, в частности, в городах Шахты и Новошахтинск.

Отмечается, что Форсированные изменения законодательства, касающегося миграции и приема в гражданство РФ, Москва начала в 2018 году. Все связанные с этим вопросы координирует управление президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан. Возглавляет его Максим Травников, который перешел в АП с поста замминистра юстиции в июле 2018 года. Именно управление Травникова готовило новую концепцию государственной миграционной политики до 2025 года, которую Владимир Путин утвердил 31 октября 2018 года. В начале нынешнего года

Кремль полностью завершил формирование институциональной инфраструктуры, призванной обеспечить переселение в Россию как можно большего числа людей из сопредельных государств. Для этого указом Путина от 6 марта была создана рабочая группа по реализации концепции, в которую вошли 24 человека — чиновники различных министерств, ведомств, депутаты Госдумы. Возглавил группу Максим Травников. 12 апреля состоялось ее первое заседание. На нем были созданы шесть подгрупп, в том числе по вопросам переселения и гражданства, внедрения электронных въездных виз, проблемам трудовой миграции. Собеседники издания ранее говорили, что целью работы в сфере миграции является переселение в Россию 5–10 млн человек. В качестве стран-доноров рассматриваются сопредельные государства с большим количеством русскоязычных: Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдова и других стран.