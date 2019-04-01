На Донбассе за сутки зафиксировано 12 обстрелов

На Донбассе за прошедшие сутки, 15 апреля, боевики провели 12 обстрелов украинских позиций.

Подразделения операции Объединенных сил дали мощный ответ противнику, передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что боевики четыре раза применили запрещено минскими договоренностями вооружение: минометы калибров 120 и 82 мм. Также были применены гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 11 раз обстреляли позиции украинских войск: дважды у Авдеевки, два раза у Новоселовка Вторая, трижды в районе Лебединского. Также было два обстрела вблизи населенного пункта Опытное, по одному - у Водяного и Невельского.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки" Север "оккупанты с стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Станица Луганская. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - отметили в ООС.

Также добавили, что украинская сторона была вынуждена открывать огонь. В результате, по данным разведки, 15 апреля шестерых оккупантов было уничтожено, еще трех - ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано", - резюмировали в пресс-центре.