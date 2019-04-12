В Луганской области не хватает членов участковых избирательных комиссий

В 5 окружных избирательных комиссиях Луганской области недостаточно представлений для формирования участковых избирательных комиссий для работы во время второго тура выборов президента Украины, которые состоятся 21 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Это касается Территориальных избирательных округов № 106, 107, 112, 113, 114. «В случае, если количество предложенных в состав соответствующих избирательных комиссий кандидатур меньше установленного в указанном Законе, ОИК (окружная избирательная комиссия) формирует состав участковой избирательной комиссии в количестве, определенном частью 8 статьи 85 Закона, по представлению председателя соответствующей окружной избирательной комиссии на основании предложений членов ОИК», – говорится в сообщении.

Всего по Украине на выборах 21 апреля не хватает членов комиссий более чем на 30 округах.

Как отметили в ЦИК, стать членом участковой избирательной комиссии может любой желающий. Для этого необходимо написать заявление непосредственно в помещениях ОИК. Сегодня, 15 апреля, последний день формирования составов участковых избирательных комиссий.