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Место голосования сменили уже более 250 тыс. украинцев

Сегодня, 16:03 citynews.net.ua | Напечатать

По состоянию на 15 апреля место голосования на выборах 2019 изменили 252 тыс. 814 украинцев.

Такие данные указаны на официальном сайте Государственного реестра избирателей Украины.

Так, в первый день, 7 апреля, этим правом воспользовались 9 тысяч человек, а 8 апреля - уже почти 38 тысяч избирателей. Больше всего украинцев изменили место голосования в пятницу, 12 апреля, - более 44 тысяч.

Больше всего избирателей изменили место голосования на Киев - 46 249, Киевскую область - 24 886, Харьковскую область - 18 934, Одесскую область - 16 732. Кроме того, 4 143 жителей оккупированного Крыма изменили место голосования.

Напомним, сегодня последний день, когда избиратели могут изменить место голосования.


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