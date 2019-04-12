Место голосования сменили уже более 250 тыс. украинцев

По состоянию на 15 апреля место голосования на выборах 2019 изменили 252 тыс. 814 украинцев.

Такие данные указаны на официальном сайте Государственного реестра избирателей Украины.

Так, в первый день, 7 апреля, этим правом воспользовались 9 тысяч человек, а 8 апреля - уже почти 38 тысяч избирателей. Больше всего украинцев изменили место голосования в пятницу, 12 апреля, - более 44 тысяч.

Больше всего избирателей изменили место голосования на Киев - 46 249, Киевскую область - 24 886, Харьковскую область - 18 934, Одесскую область - 16 732. Кроме того, 4 143 жителей оккупированного Крыма изменили место голосования.

Напомним, сегодня последний день, когда избиратели могут изменить место голосования.