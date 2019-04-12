В полицию поступило 779 заявлений, связанных с избирательным процессом

В полицию поступило 779 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, перед вторым туром президентских выборов. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Иван Стойко, передает «112 Украина».

«Ежедневно к нам поступают разнообразные обращения о нарушениях. За минувшие сутки было 20 сообщений, в ЕРДР внесено одно. Если говорить о втором туре выборов, то у нас сейчас 779 заявлений и сообщений, связанных именно с процессом. Эти цифры говорят о том, что в каждой области есть нарушения, и нам хотелось бы, чтобы их было меньше», — сказал он.

Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля.