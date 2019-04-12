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Лукашенко: Беларусь готова к усилению своей роли в решении вопроса по Донбассу

Сегодня, 12:58 citynews.net.ua | Напечатать

Беларусь готова усилить свою роль в урегулировании конфликта в Украине, если будут достигнуты соответствующие договоренности между лидерами России и Украины.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью турецкому информационному агентству "Анадолу", - сообщает  БелТА.

Глава государства подчеркнул, что белорусская сторона делает все возможное, чтобы внести свой вклад в урегулирование конфликта в Украине, где до сих пор гибнут не чужие для белорусов люди. Эти вопросы обсуждались на недавней встрече Александра Лукашенко со спецпредставителем ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком.

"Может быть, и не следовало с моей стороны, но видя, как вялотекуще идет этот процесс, никуда не годный процесс, как не исполняются Минские договоренности, которые были достигнуты, я откровенно высказался: если договорятся два президента - России и Украины, Путин и Порошенко - и будут видеть усиление роли Беларуси там (потому что мы родные, мы три сестры: Россия, Беларусь и Украина), то мы готовы исполнить эту роль. Но навязываться в миротворцы, навязываться в посредники - мы никогда на это не пойдем. Нам это не то что не нужно, нам это не к лицу", - заявил Лукашенко.

"Ведь мы знаем, как только я начинаю что-то говорить об Украине, об меня начинают ноги вытирать то в России, то в Украине. Кому-то что-то не нравится. Поэтому и сказал: вы, господа, договаривайтесь, увидите нас в этой договоренности - мы постараемся исполнить ту роль, которая будет нам отведена. Цель одна - мир и стабильность в районе Донбасса и Луганска и на всей Украине", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, конфликт в Украине до сих пор оказывает опасное влияние на Беларусь. "Очень много людей, которые передвигаются через границу с оружием, некоторые белорусы поехали и повоевали там, понюхали крови - это тоже очень опасная тенденция. Что там говорить: страна расположена рядом с нами, поэтому, хочу я этого или нет, хочет белорусский народ этого или нет, я и белорусский народ вовлечены в этот конфликт".

"Мы все делали и делаем для того, чтобы там был мир, потому что гибнут старики, женщины, дети, те, кто не успел сбежать оттуда и там остался (а может, и убежать некуда), - они прежде всего гибнут. И это не чужие нам люди. Война идет буквально за нашим забором. Поэтому я согласился на эту трехстороннюю контактную группу, и мы сейчас всячески стараемся поддерживать ее работу и обеспечивать функционирование. Недавно я встречался с руководителем этой группы, спецпредставителем ОБСЕ Сайдиком. Он мне прямо сказал: не имеем никаких проблем, только благодарим за эту работу", - отметил Лукашенко.


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