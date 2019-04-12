В зоне ООС прошли масштабные учения по противовоздушной обороне

В Объединенных силах состоялись широкомасштабные учения по противовоздушной обороне.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По информации, полученной разведкой Объединенных сил, на прошлой неделе на территории Ростовской области Российской Федерации, в 20 километрах от государственной границы Украины, было проведено обучение по наведению стратегической авиации для ударов по наземным целям.

По приказу командующего Объединенных сил Сергея Наева, 13 апреля состоялись учения, в которых приняли участие самолеты истребительной авиации, а также подразделения зенитных ракетных войск – от зенитно-ракетного комплекса С-300 до подразделений, имеющих на вооружении зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1», «Оса-АКМ», «Стрела-10», 2С6 «Тунгуска», ПЗРК и зенитные установки ЗУ-23-3.

На отдельном участке полигона была построена многоуровневая система противовоздушной обороны. Сведения о средствах воздушного нападения получала и передавала на пункт управления система радиотехнических войск, в составе которой были задействованы и комплексы украинского производства. В частности, радиолокационная станция 19Ж6 и Р-18 «Малахит».

В ходе учений подразделения Объединенных сил отработали вопросы выявления, сопровождения, уничтожения воздушных целей, осуществления маневра в новые позиционные районы, ведения огня по воздушному противнику из засад. Также состоялись практические пуски ракет и ведение огня пушечным вооружением по воздушным целям.

Итоги учений подтвердили эффективность системы противовоздушной обороны Объединенных сил. Личный состав пунктов управления, летчики истребительной авиации, расчеты зенитки-ракетных комплексов и радиолокационных станций справились с задачей на «отлично».