ВСУ ликвидировали четырех боевиков на Донбассе за сутки

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе украинские войска ликвидировали четырех боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера противник 10 раз нарушил режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. Обстрелы зафиксированы в районе Водяного, Невельского, Широкино, Авдеевки, Крымского, Золотого-4, Новотошковского и Новолуганского. В результате обстрелов ранен один военнослужащий Объединенных сил.

Кроме того, по данным разведки, 14 апреля четырех боевиков уничтожили, еще трое получили ранения.