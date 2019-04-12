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Порошенко назначил Зеленскому новую дату дебатов

Сегодня, 15:45 citynews.net.ua | Напечатать

Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского могут состояться 15 апреля в эфире ICTV.

Об этом на НСК "Олимпийском" заявил Петр Порошенко, пишет РБК-Украина.

Порошенко в очередной раз отметил, что сделает все для дебатов с Зеленским в эфире "Суспільного". Он также призвал его принять участие в эфире программы "Свобода слова".

"На завтра меня, так же как и вас, пригласили на эфир ICTV в "Свободу слова". Завтра, уважаемый Владимир Александрович, я буду там. Не бойтесь, дебаты - это не страшно. Если вы сегодня не успели доехать - приезжайте завтра. У вас будет возможность рассказать гражданам Украины о своих планах", - подчеркнул Порошенко.


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