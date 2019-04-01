В Северодонецке продолжают меняться секретари и заместители мэра

13 апреля состоялось заседание 62-й внеочередной сессии Северодонецкого городского совета. Председательствовал на заседании секретарь городского совета, и.о. городского головы Вячеслав Ткачук.

В частности на сессии, в исполнение решения Луганского окружного административного суда от 11.04.2019г. по административному делу № 360/181/19, Северодонецкий городской совет возобновил Слесарева Игоря Эдуардовича в должности первого заместителя городского головы города Северодонецка с 22.12.2018г. и в составе исполнительного комитета Северодонецкого городского совета, образованного 22.12.2018г. решением 54-й сессии Северодонецкого городского совета от 22.12.2018г. № 3013 «Об утверждении количественного и персонального состава исполнительного комитета Северодонецкого городского совета», как члена исполнительного комитета.

При этом депутаты распустили исполнительный комитет Северодонецкого городского совета VII созыва, увеличив другим решением количественный состав исполкома до 19 человек и добавив в персональный состав двух человек - заместителя директора ГП «Северодонецкая ТЭЦ» Владимира Прядко и директора Северодонецкого межрайонного управления по эксплуатации газового хозяйства Валерия Кагала.

Кроме того, депутаты снова отстранили Игоря Слесарева от занимаемой должности первого заместителя мэра и члена исполкома. Причина - в связи с роспуском и досрочным прекращением полномочий исполнительного комитета Северодонецкого городского совета VII созыва.

Также депутаты снова выбрали секретаря Северодонецкого городского совета, им снова стал Вячеслав Ткачук.

Отметим, что «Сitynews» уже писал о том, что Игорь Слесарев ранее сообщил, что в соответствии с постановлением суда, он восстановлен в должности, а вот исполком, секретарь и его замы, которые были «избраны» в период отставки Слесарева, являются нелегитимными.

Свое возмущение по поводу ситуации в Северодонецком городском совете высказала и депутат горсовета, заместитель главы Луганской ОГА Ольга Лишик. Правда только на своей странице в социальной сети, на сессию чиновница не пришла.

В частности, она написала: «Третє пришестя! Чи як місто Сєвєродонецьк 4 рік живе з незаконною владою! Мабуть ця історія з місцевим самоврядуванням в Сєвєродонецьку колись стане принагоді для кандидатської роботи молодим науковцям і посилить законодавство в контексті кримінальної відповідальності депутатів за незаконне прийняття рішень. Нагадаю...4 рік місто потерпає від кулуарної боротьби за владу місцевим олігархом. 3 рази він знімав мера міста (доречі справи вчергове в суді), 2 рази сам ставав секретарем (за рішенням суду був звільнений). Тепер знайшов необраного, а за трагічним збігом обставин, через вбивство Сергія Самарского, призначеного за списком депутата і ось маємо! Власне, сьогодні на сесії міської ради визнають, що секретар міської ради Ткачук В'ячеслав незаконно був призначений на посаду і керував містом , як в.о. мера протягом 5 місяців. І....перепризначать знов! Такаж ситуація і з виконкомом».

Позже Лишик прокомментировала принятые сегодня на сессии решения. Также в социальной сети:

Отметим также, что продолжительное время в Северодонецке отсутствует мэр города Валентин Казаков. После постоянных отставок и восстановлении через суд в должности он давно не появлялся на публике.

По инсайдерской информации «Сitynews», на данный момент Валентин Казаков находится в Киеве, где проходит лечение.