В Луганской области провели реорганизацию подразделений конвойной службы

В рамках реорганизации подразделений конвойной службы, в помещении Северодонецкого отдела полиции руководство Управления превентивной деятельности провело рабочее совещание с личным составом 1-й и 2-й роты конвойной роты.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Во время совещания, по информации пресс-службы, обсудили важные организационные вопросы, направленные на улучшение и оптимизацию работы роты конвоя на территории Луганской области.

В частности, было принято решение о создании роты конвоя в количестве 3-х взводов, с местом дислокации в Лисичанске, Северодонецке и Старобельске.