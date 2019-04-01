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В Попасной женщина расплатилась в магазине сувенирными деньгами

Сегодня, 13:53 citynews.net.ua | Напечатать

В Попасной женщина расплатилась в магазине сувенирными деньгами Попаснянский отдел Лисичанской местной прокуратуры утвердил и направил в суд обвинительный акт по части первой статьи 190 уголовного кодекса Украины относительно попаснянки, которая завладела чужим имуществом путем обмана.

Об этом сообщает Попаснянский отдел Лисичанской местной прокуратуры, пишет «popasnaya.city».

Жительница Попасной пришла в продуктовый магазин города, заказала товар и рассчиталась за него сувенирными купюрами. Деньги она заранее сложила в два раза, чтобы продавец не смог сразу увидеть, что это не денежные купюры установленного образца Национального банка Украины.

Во время досудебного расследования женщина признала свою вину в полной мере, искренне раскаялась и возместила причиненный ущерб.

Своими действиями обвиняемая совершила уголовно наказуемое действие, за которое предусмотрена ответственность в виде штрафа или общественных работ, или ограничение свободы до трех лет.

Судебное рассмотрение продолжается, обвиняемая понесет уголовную ответственность.


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