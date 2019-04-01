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Областная прокуратура занялась взрывом на Лисичанском желатиновом заводе

Сегодня, 13:49 citynews.net.ua | Напечатать

Прокуратура Луганской области контролирует ход расследования уголовного производства по факту взрыва, произошедшего 13 апреля 2019 года, около 4 утра на ОДО «Лисичанский желатиновый завод», в результате которого погибла женщина, работник предприятия.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

Событие квалифицированы по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель человека).

Областная прокуратура занялась взрывом на Лисичанском желатиновом заводе

Как отметили в ведомстве, сейчас проводится осмотр места происшествия и другие необходимые следственные действия. Причины взрыва будут установлены после проведения судебных экспертиз. Ход расследования находится на контроле руководства прокуратуры области.

Как сообщал «Сitynews», 13 апреля на Лисичанском желатиновом заводе взорвалась установка по производству клея. В результате взрыва обрушилась стена цеха, насмерть придавив работницу завода.


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