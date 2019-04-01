В Лисичанске воровство труб на содовом заводе и авария на водоводе привела к «разборкам» между СБУ и депутатами

Около 20-00 в районе бывшего содового завода в Лисичанске, на противоположном, Северодонецком берегу, происходил демонтаж трубопровода. По данному факту было заявление по 102 сообщение о хищении труб. Водоканал зафиксировал в это же время у себя по магистрали аварию.

Об этом 12 апреля 2019 года сообщил в соцсети депутат Лисичанского городского совета Виталий Шведов.

«Совместными силами граждан и полиции произведено задержание лиц и техники демонтировавших трубу. Приехавшая Лисичанская оперативно-следственная группа, узнав, что территориальность Северодонецка, передала исполнение на Северодонецк. Дополнительно, по факту разговора, на место демонтажа труб выехал депутат Лисичанского городского совета Сергей Копылов.

Пока производились действия полицией, появился человек, представившийся подполковником Ковалем, отдел К СБУ. Начал оказывать давление на депутата и знакомится с его удостоверением, и сразу уехал. После разговора с ним, минут через пять Копылову позвонил бывший директор Лисичанскводоканала, а ныне зам директора Попаснаяводоканал Е.Лысенко с вопросом "Что ты там делаешь...?" Вторая машина СБУ Рено ВВ0832СІ находится там и со стороны, издалека наблюдает за процессом. После появления СБУшника полиция начала задумываться арестовывать технику или нет и вяло ходит по территории. Сейчас 22:43 все еще находятся на месте кражи. Технику пытаются отпустить. О ситуации по вертикали проинформирован все службы.

СБУ, Прокуратура, Полиция прошу разобраться, чем в зоне ООС занимаются делки под крышей СБУ», - написал Шведов.