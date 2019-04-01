В ОРДО без воды остались более 500 абонентов

Пять с половиной тысяч абонентов остались без водоснабжения вследствие порыва на водоводе в неподконтрольном украинской власти Старобешевском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе «МЧС ДНР».

«В поселке Кипучая Криница Старобешевского района 11 апреля в результате порыва водовода диаметром 500 миллиметров без водоснабжения осталось 5500 абонентов частного сектора и пять социальных объектов», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что специалисты приступили к ремонтно-восстановительным работам.