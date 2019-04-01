Порошенко и Меркель поддержали «пасхальное перемирие» на Донбассе

Украина и Германия поддержали «пасхальный» режим прекращения огня на Донбассе, которое должно вступить в силу 18 апреля.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с немецким канцлером Ангелой Меркель в Берлине.

«Мы поддержали пасхальное прекращение огня, которое должно вступить 18 апреля в силу при условии обеспечения его выполнения со стороны РФ», — сказал он.

При этом Порошенко подчеркнул, что Украина «перевязала раны войны» и продолжает сдерживать агрессора, благодаря иностранной поддержке.