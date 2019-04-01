В Госдуме предложили продлить срок безвизового пребывания в РФ жителей Донбасса

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму России законопроект о продлении до одного года срока непрерывного пребывания в РФ без визы для жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом сообщает ТАСС.

Авторы в пояснительных материалах отмечают, что сейчас иностранцы, въезжающие в страну по безвизовому режиму, могут находиться в РФ не более «девяноста суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток». В связи с этим, отмечают разработчики, жители Донецкой и Луганской областей, живущие в России «каждые три месяца под угрозой депортации» вынуждены пересекать границу между РФ и Украиной и возвращаться в Россию.

При этом процесс получения российского гражданства занимает «довольно продолжительный срок, который может длиться от года до пяти лет», а некоторые лица «по разным причинам» даже не могут начать эту процедуру. Законопроектом предлагается установить, что «срок временного пребывания лиц, постоянно проживающих на территориях Донецкой и Луганской областей Украины, составляет один год». Кроме этого, жители этих областей смогут его продлить, не покидая российскую территорию, а просто подав заявление в органы МВД.

Если законопроект будет принят, то его действие распространится и на тех уроженцев Донецкой и Луганской областей, которые уже находятся в России.

По данным российского МВД, в 2018 году границу между Россией и Украиной пересекли 2 983 768 украинцев, следует из пояснительной записки.