В Северодонецке патрульные показали пешеходам, что бывает за нарушение правил дорожного движения

Патрульные полицейские в Северодонецке провели акцию «шоковой профилактики» для пешеходов.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

Патрульные продемонстрировали пешеходам страшные последствия нарушения правил дорожного движения. Акция шоковой профилактики для пешеходов «Все! Добегался...» приковала к себе внимание как пешеходов, так и водителей.

На проезжей части патрульные имитировали ДТП с участием пешехода: манекен накрыт одеялом, разбросанная в разные стороны обувь, которая при сильном ударе слетает с ног. По легенде автомобиль допустил наезд на пешехода, в результате чего тот скончался на месте происшествия. Эта жуткая картина должна была напомнить горожанам возможные последствия пренебрежения ПДД.

По статистике, в прошлом году на территории Северодонецка, Лисичанска и Рубежного в ДТП травмы различной степени тяжести получили 46 пешеходов.