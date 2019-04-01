» » На КПВВ «Новотроицкое» умер пожилой мужчина

На КПВВ «Новотроицкое» умер пожилой мужчина

Сегодня, 12:29 citynews.net.ua | Напечатать

При пересечении линии разграничения на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области умер пожилой мужчина.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

«Украинская сторона СЦКК сообщает, что 11 апреля 2019 года, вследствие отсутствия мер надлежащего пропускного режима на неподконтрольной правительству Украины территории, при пересечении линии разграничения, в 30 метрах от блокпоста первого рубежа в направлении контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Новотроицкое", потерял сознание мужчина пожилого возраста», – рассказали в пресс-центре.

«В 15:35 старший наряда блокпоста первого рубежа украинской стороны, получив информацию об ухудшении состояния здоровья гражданина Украины 1936 года рождения, срочно вызвал автомобиль "скорой помощи". Около 16:00 "скорая помощь" прибыла к месту нахождения пострадавшего. К сожалению, в 16:05 медиками была констатирована смерть, причиной которой стал инфаркт. Родственники умершего сообщили, что тело заберут для захоронения на временно оккупированной территории (умерший линию разграничения не пересекал)», – добавили в штабе.

В СЦКК подчеркнули, что данный случай произошел в результате создания длинных очередей представителями незаконных вооруженных формирований для мирных жителей во время пересечения линии разграничения.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:16

В Госдуме предложили продлить срок безвизового пребывания в РФ жителей Донбасса

Сегодня, 13:09

В Северодонецке патрульные показали пешеходам, что бывает за нарушение правил дорожного движения

Сегодня, 12:29

На КПВВ «Новотроицкое» умер пожилой мужчина

Сегодня, 11:55

СБУ задержала агитатора, работавшего на спецслужбы РФ

Сегодня, 11:08

Международная организация по миграции направила гумпомощь на неподконтрольную часть Донбасса

Сегодня, 10:46

Место голосования изменили более 150 тыс. избирателей

Сегодня, 09:55

Убийца мэра Старобельска получил пожизненный срок

Сегодня, 09:49

С начала “мартовского перемирия” погибли 12 украинских воинов

Сегодня, 08:54

В зоне ООС на Донбассе погиб один военный, еще восемь получили ранения

Вчера, 19:32

За день на Донбассе ранены 8 украинских военных

Вчера, 18:08

Луганская «Заря» готовится к встрече с донецким «Шахтером»

Вчера, 17:39

Суд в Луганской области приговорил боевика «ЛНР» к восьми годам тюрьмы

Новости Украины:

Сегодня, 15:19

УЗ предупредила об ограничении движения поездов в Перемышль

Сегодня, 14:17

На Харьковщине госисполнителя поймали на взятке

Сегодня, 14:08

Экс-лучшего сотрудника эстонской спецслужбы подозревают в шпионаже на РФ

Сегодня, 13:55

Набсовет «Укрнафты» возглавил Витренко

Сегодня, 13:11

В Каменском мужчина с ножом и молотком напал на полицейских

Сегодня, 12:26

Минобороны просят проверить, «косил» ли Зеленский от армии

Сегодня, 10:46

Место голосования изменили более 150 тыс. избирателей

Сегодня, 10:38

В Киеве праворадикалы напали на ЛГБТ-активистов, есть пострадавшие

Сегодня, 09:49

С начала “мартовского перемирия” погибли 12 украинских воинов

Вчера, 18:10

Российские корабли вышли в Черное море в ответ на учения НАТО

Вчера, 17:26

Украинцы вдвое увеличили декларирование доходов

Вчера, 16:23

В ОРДО задержали мужчин, которые не смогли угнать авто

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 