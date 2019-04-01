Убийца мэра Старобельска получил пожизненный срок

Один из убийц городского главы Старобельска Владимира Живаги приговорен по требованию прокуратуры к пожизненному заключению, а его сообщник – к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Против заказчика ведется отдельное производство, он объявлен в розыск.

Суд учел, что совершению преступления предшествовала длительная подготовка и тщательное планирование. За убийство исполнители получили от организатора преступной группы 10000 долларов.

Решение Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Все соучастники были жителями Луганской области.

Следствием установлено, что один из фигурантов по делу убийства Живаго причастен к покушению на убийство главы Марковской райгосадминистрации и его жены. Они пострадали в сентябре 2014 года от выстрела из гранатомета РПГ-22 в жилой дом.

Владимир Живага, городской глава Старобельска, был убит выстрелом в голову во внутреннем дворе горисполкома вечером 22 февраля 2016 года.