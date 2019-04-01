С начала “мартовского перемирия” погибли 12 украинских воинов

С 8 марта, когда на Донбассе начался режим прекращения огня, оккупанты совершили 239 обстрелов из разных видов оружия, в том числе 144 - из запрещенных Минскими соглашениями. Погибли 12 украинских военных, 44 получили ранения.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ

"Через месяц после того, как 8 марта вступило в силу последнее обязательство о прекращении огня, российские вооруженные формирования совершили 239 обстрелов из разных видов оружия, в том числе 144 - из запрещенного Минском вооружения. Они выпустили 1010 минометных и 53 артиллерийских снаряда на позиции украинских военных и жилые районы. В результате этих атак погибли 12 украинских военнослужащих, еще 44 получили ранения", - заявил Прокопчук.

Он, в частности, указал на то, что 5 апреля российские вооруженные формирования произвели обстрел украинских позиций из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм. Анализ найденных на месте обстрела осколков снарядов подтвердил применение оккупантами управляемых 152-мм артиллерийских боеприпасов типа "Краснополь".

"Эти снаряды относятся к последним высокоточным разработкам России, находятся на вооружении артиллерийских частей вооруженных сил России и производятся военно-промышленной компанией "Калашников", - указал Прокопчук.