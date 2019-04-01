В зоне ООС на Донбассе погиб один военный, еще восемь получили ранения

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе украинские войска понесли большие потери. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что 11 апреля противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил, при этом четыре раза с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. Обстрелы зафиксированы в районе Лебединского, Павлополя, Новотроицкого, Гнутово, Водяного, Авдеевки и Катериновки.

"Во время обстрелов один украинский защитник погиб, восемь военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.