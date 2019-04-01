В Луганской области собиратель металлолома подорвался при попытке распилить минометный снаряд

В Новоайдарском районе искатель металлолома подорвался при попытке распилить минометный снаряд. С многочисленными ранениями мужчина госпитализирован.

Как сообщает НПУ в Луганской области, 11 апреля в Новоайдарский отдел полиции от дежурного фельдшера районного территориального медицинского объединения поступило сообщение о том, что в больницу госпитализированы 62-летний мужчина с диагнозом взрывное ранение, контузия, осколочные ранения лица и тому подобное. Мужчине оказана медицинская помощь, его состояние стабильно средней тяжести.

По предварительной информации, сотрудниками следственно-оперативной группы и специалистами взрывотехниками, которые выехали на место происшествия в с. Дмитровка, мужчина получил ранения во время попытки распилить минометный сняряд.