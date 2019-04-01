В Горском неизвестные выкопали саженцы роз в парке шахты

На странице инициативной группы «Гірський бум» в Фейсбуке появилось сообщение о том, в парке шахты «Горская» выкопали 35 саженцев роз. Кто и когда это сделал – неизвестно.

«Я даже не удивлена. Мне еще в прошлом году говорили, что могут выкопать», - рассказывает руководитель инициативной группы «Гірський бум» Оксана Искра.

Заметили пропажу горчане днем 10 апреля. По словам Оксаны Искры, это не первый случай, когда в городе воруют саженцы, пишет сайт Попасной.

В мае прошлого года в Горском парке высадили 130 саженцев роз, приобретенных за счет средств местных жителей. Высаживали их совместно с делегацией представителей Международной организации по миграции.

Цена одного саженца роз - около 40 гривен.