Турчинов считает, что Россия готовится к масштабной континентальной войне

Россия развивает мощную военную инфраструктуру на границе с Украиной и готовится к масштабной континентальной войны.

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов во время Киевского форума по безопасности, сообщает Укринформ.

"Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры, она готовится к полномасштабным военным действиям, к полномасштабной континентальной войны в Европе. И, безусловно, первый плацдарм, который они попытаются взять - это наша страна", - отметил он.

Турчинов отметил, что "эпицентром разрушения безопасности паритетов" в течение последних пяти лет выступает Российская Федерация. По его мнению, наибольшая опасность заключается в том, что "РФ не останавливается на взятых оккупированных территориях".

"Мы видим, как в последние годы очень быстро развивается военная инфраструктура вдоль украинской границы", - добавил он. Также секретарь СНБО отметил, что РФ вкладывает миллиардные ресурсы в военные инфраструктурные объекты: аэродромы для военной штурмовой авиации, военные базы и базы хранения оружия и техники.

"На востоке нашего государства нам противостоит 8 армия Южного округа РФ, на севере - 20 армия Западного округа РФ. И этого россияне считают недостаточно, они держат в резерве 1-ю танковую армию, 49 и 58 общевойсковые армии - и этого мало. Для обеспечения наступления, которое готовит РФ, будут использованы 6 4 армии воздушно-космических сил. Они расположили вдоль нашей границы 8 ракетных бригад ", - заявил Турчинов.

Он также сообщил, что для наступления на возможном театре военных действий в Украине РФ готовит четыре дивизии и пять бригад воздушно-десантных войск, пять бригад и полк морской пехоты. И даже этот ресурс, по мнению Турчинова, Россия считает недостаточным.

Он также упомянул, что в Южном округе, в частности, началось формирование шести резервных так называемых казачьих дивизий.

"Именно Россия пять лет ведет войну против нашей страны: оккупация Крыма, оккупация части Донбасса. И, к сожалению, не было ни одного дня, когда бы военная российская машина не проводила боевые действия, военные провокации на территории нашего государства. фактически каждый день мы имеем погибших и раненых военных украинских ВСУ", - подчеркнул секретарь СНБО.