В оккупированных Ровеньках на пожаре пострадал мужчина

В неподконтрольном украинским властям г. Ровеньки при разведении костра серьезно пострадал мужчина.

Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «МЧС», в Ровеньках с диагнозом «ожог пламенем головы, шеи, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, верхних дыхательных путей 2-3 степени приблизительно 60%, ожоговый шок 4-й степени» был госпитализирован мужчина 1964 года рождения. «Причина – нарушение правил пожарной безопасности при разведении костра», – заявляют в «ЛНР».