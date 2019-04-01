Дорогу между Северодонецком и Рубежным хотят отремонтировать до мая

Заканчивается текущий средний ремонт на дороге государственного значения Р-66 «КПП «Демино-Александровка»-Сватово-Лисичанск-Луганск» на участке км 155+ 300 - км 158 + 800 (от Рубежного до Северодонецка), пишет vistilug.com.ua.

На данном участке дороги Р-66 работает предприятие «Данко», которое выиграло тендер. Технический надзор за качеством проведения ремонтных работ осуществляют специалисты Службы автомобильных дорог в Луганской области. Сейчас идет ремонт автодороги возле села Воеводовка.

Ремонт был запланирован в 2017 году, тогда же была выполнена часть работ. Весной прошлого года были начаты работы по завершению нижнего выравнивающего слоя. Сейчас начаты работы по укладке верхнего слоя.

При благоприятных погодных условиях, ежедневно дорожники «проходят» (то есть укладывают верхний слой) от 300 до 600 погонных метров дороги. Дорога не перекрыта, движение транспорта происходит по левой стороне, или по правой: работают в шахматном порядке.

После укладки верхнего слоя будет укреплена обочина, дорожники установят сигнальные столбики, знаки, проведут разметку дороги. Введение дороги в эксплуатацию запланировано на начало мая текущего года.