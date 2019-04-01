» » Дорогу между Северодонецком и Рубежным хотят отремонтировать до мая

Дорогу между Северодонецком и Рубежным хотят отремонтировать до мая

Сегодня, 11:11 citynews.net.ua | Напечатать

Заканчивается текущий средний ремонт на дороге государственного значения Р-66 «КПП «Демино-Александровка»-Сватово-Лисичанск-Луганск» на участке км 155+ 300 - км 158 + 800 (от Рубежного до Северодонецка), пишет vistilug.com.ua.

На данном участке дороги Р-66 работает предприятие «Данко», которое выиграло тендер. Технический надзор за качеством проведения ремонтных работ осуществляют специалисты Службы автомобильных дорог в Луганской области. Сейчас идет ремонт автодороги возле села Воеводовка.

Ремонт был запланирован в 2017 году, тогда же была выполнена часть работ. Весной прошлого года были начаты работы по завершению нижнего выравнивающего слоя. Сейчас начаты работы по укладке верхнего слоя.

При благоприятных погодных условиях, ежедневно дорожники «проходят» (то есть укладывают верхний слой) от 300 до 600 погонных метров дороги. Дорога не перекрыта, движение транспорта происходит по левой стороне, или по правой: работают в шахматном порядке.

После укладки верхнего слоя будет укреплена обочина, дорожники установят сигнальные столбики, знаки, проведут разметку дороги. Введение дороги в эксплуатацию запланировано на начало мая текущего года.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:59

В Золотом деревья спасли от мин мирных жителей (фото)

Сегодня, 13:56

В Горском неизвестные выкопали саженцы роз в парке шахты

Сегодня, 13:52

Турчинов считает, что Россия готовится к масштабной континентальной войне

Сегодня, 12:55

В оккупированных Ровеньках на пожаре пострадал мужчина

Сегодня, 11:11

Дорогу между Северодонецком и Рубежным хотят отремонтировать до мая

Сегодня, 10:28

Два российских милиционера попросили политубежище в Украине

Сегодня, 10:26

На Донбассе хотят ввести очередной режим перемирия

Сегодня, 10:11

Красный Крест направил на неподконтрольную часть Донбасса 14 грузовиков гумпомощи

Сегодня, 09:02

На Донбассе ранены трое украинских военных

Вчера, 19:57

В Станично-Луганском районе поймали на взятке чиновника фискальной службы

Вчера, 19:06

Геращенко: Координатор ОБСЕ не передал письма от семей украинским пленным

Вчера, 18:40

Боевики за день шесть раз обстреляли позиции украинских войск

Новости Украины:

Сегодня, 13:51

Синоптики рассказали, когда в Украину придет тепло

Сегодня, 12:52

Штаб Зеленского предложил провести дебаты с Порошенко по телемосту

Сегодня, 11:24

В Украине разоблачали крупную наркогруппировку: задержаны 32 человека

Сегодня, 11:13

Порошенко и Зеленский встретятся с Макроном 12 апреля

Сегодня, 10:25

Глава «представительства ДНР» во Франции арестован за сутенерство

Сегодня, 10:14

WBO вручила Ломаченко пояс суперчемпиона

Сегодня, 10:11

Красный Крест направил на неподконтрольную часть Донбасса 14 грузовиков гумпомощи

Вчера, 20:17

В Одессе ликвидировали конвертцентр с оборотом в 280 млн гривен

Вчера, 17:59

Родственники военнопленных моряков поедут в Москву

Вчера, 17:18

В ЦИК рассказали, как планируют справиться с очередями в госреестре избирателей

Вчера, 16:56

Порошенко снова приехал сдавать анализы на стадионе «Олимпийский»

Вчера, 15:11

Порошенко ждет Зеленского на дебатах на НСК "Олимпийский" 14 апреля в 14 часов 14 минут

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 