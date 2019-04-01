На Донбассе хотят ввести очередной режим перемирия

Трехсторонная контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины рассчитывает в ходе видеоконференции 18 апреля окончательно согласовать детали объявления перемирия по случаю пасхальных праздников.

Об этом сообщил в среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, передает пресс-служба миссии.

«Контактная группа сошлась во мнении о необходимости объявления данного перемирия и договорилась провести дополнительную видеоконференцию 18 апреля для окончательного согласования деталей этого перемирия», - говорится в сообщении.

Сайдик также отметил, что для эффективного и долгосрочного перемирия самое главное - политическая воля сторон.

По его словам, подгруппа по безопасности также обсудила в среду дополнительные меры по обеспечению безопасности и гуманитарное разминирование.