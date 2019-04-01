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Красный Крест направил на неподконтрольную часть Донбасса 14 грузовиков гумпомощи

Сегодня, 10:11 citynews.net.ua | Напечатать

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса более 231 тонны гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали 14 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлена гуманитарная помощь весом 231,4 тонны, а именно: продуктовые наборы, сельскохозяйственные материалы, строительные материалы, лекарственные средства и товары медицинского назначения», – сказано в сообщении.


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