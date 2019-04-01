В ЦИК рассказали, как планируют справиться с очередями в госреестре избирателей

В отделах ведения Государственного реестра избирателей планируют справиться с нескончаемым потоком людей, почему во время первого тура выборов президента Украины в списках были «мертвые души», а многим женщинам, которые вышли замуж, не изменили фамилии.

Об этом рассказала глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук в интервью «Сегодня.ua».

Из-за очередей многие граждане Украины опасаются, что не успеют изменить место голосования перед вторым туром выборов президента. «Это был один из факторов, почему мы старались как можно быстрее подвести итоги первого тура, получить уже протоколы и выйти уже на финальный результат именно для того, чтобы как можно раньше запустить систему временного изменения избирательного адреса. Более того, мы установили режим, согласно которому даже в выходные органы Госреестра будут работать. Практика показывает, что максимальная явка наших граждан в органах реестра происходит в последнюю неделю. Поэтому, если мы пойдем по этому графику, я думаю, что мы справимся», – рассказала Слипачук.

При этом, как отметила глава ЦИК, практика показала, что в ГРИ есть проблемы. «Важно сказать, что, например, информация об очень большом количестве мертвых душ не соответствует действительности именно потому, что за период с 2009 года эти мертвые души, если они там и появлялись, то они появились сначала именно на основании той информации, которая была предоставлена ​​Госреестру. Реестр сам не может проверить эту информацию, потому что он не является ее носителем. Он ее адаптирует под себя. Еще в 2012 году, например, Госреестр избирателей обращался в Министерство юстиции по проверке информации более чем по 8 тысячам избирателей, которые уже на тот момент были умершими. Но мы получили информацию от Минюста только в отношении 2 тысяч человек из этого списка. Поэтому я думаю, что важно: важно налаживание именно работы госорганов, которые должны предоставлять сведения по обновлению списка избирателей в реестр. Например, вопрос о том, что Государственная миграционная служба не дает корректной и полной информации по изменению фамилий, она действительно есть насущной проблемой. Потому что в тот же самый период было установлено более 20 тысяч человек, которые уже сменили фамилию, например, в результате брака, но эта информация в реестр не поступила», – сказала Слипачук.

Между тем, большинство наблюдателей признали, что выборы в первом туре прошли честно. «Для меня честность выборов, она заключается в трех базовых принципах. Все должно быть в соответствии с законом, все должно быть прозрачно. И понятно, что все должно быть ответственно», – заявила глава ЦИК.