Россияне сорвали в Минске заседания гуманитарной и экономической подгрупп

Представители России на встрече подгрупп Трехсторонней контактной группы в Минске отказываются от работы в трехстороннем формате с ОБСЕ.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"В Минске, где сегодня проходят заседания ТКГ и четырех подгрупп, в гуманитарной работают мои коллеги из СБУ и МинВОТ. Только что получила информацию из Минска от коллег - российская сторона под надуманными предлогами сорвала заседание гуманитарной и экономической подгрупп. Представители РФ отказываются от работы в трехстороннем формате с ОБСЕ, шантажируют Украину требованием "прямого диалога с ОРДЛО" и ждут результатов выборов в Украине, восторженно ловя сигналы оппонентов Президента Порошенко об "автономии", поездке "будущего нового президента" в оккупированные РФ Донецк и Луганск и другой прокремлевский бред. Запахло реваншем", - написала она.

Геращенко также сообщила, что представители РФ в очередной раз отказались обсуждать вопрос освобождения заложников и политзаключенных до выборов Президента Украины.