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В РФ провели психиатрические экспертизы 20 украинским морякам

Сегодня, 11:21 citynews.net.ua | Напечатать

В отношении 20 военнопленных украинских моряков в РФ проведена комиссионная комплексная амбулаторная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. В отношении последней четверки экспертиза состоится до конца текущей недели, сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

Полозов отметил, что адвокатов к морякам на время проведения экспертизы не допустили. Данные действия следствия будут обжалованы.

"Судебные заседания по рассмотрению ходатайства следствия о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных украинских моряков состоятся на следующей неделе. Точные даты пока Лефортовским районным судом Москвы не назначены. Ориентировочно 16-17 апреля", - сообщил он.


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