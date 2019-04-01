На Луганщине СБУ обнаружила тайник с военными средствами поражения

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, в рамках осуществления мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия, обнаружили в Луганской области схрон со средствами поражения.

В Лисичанске из заброшенного блиндажа, который в 2014 году использовали боевики незаконных вооруженных формирований, правоохранители изъяли гранатомет, два осколочных припасы для гранатометов и семь осколочных противопехотных гранат. Также обнаружено тротиловую шашку весом двести граммов, шесть запалов для гранат, электродетонатор и около тысячи патронов для стрелкового оружия различного калибра.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Мероприятия по выявлению места незаконного хранения оружия и боеприпасов проводились с участием полиции и ГСЧС.