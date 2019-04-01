Организатора так называемого "референдума" в поддержку "ЛНР" на территории Счастья заочно приговорили к 7 годам лишения свободы, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, весной 2014 года гражданин Украины по предварительному сговору с другими лицами, в отношении которых есть отдельные уголовные производства, принимал активное участие в организации проведения митинга на центральной площади города, на котором агитировал местных жителей к участию в незаконном "референдуме".

При подготовке к псевдореферендума мужчина, выполняя поручение "председателя территориальной избирательной комиссии", занимался организационными вопросами: обустройством кабинок на "участках", доставкой ящиков, привлечением людей к работе "участковых комиссий".

Под руководством и при содействии обвиняемого так называемый "референдум" проходил в Счастье на двух "избирательных участках", которые размещались в помещении учебных заведений.

Поскольку злоумышленник пока продолжает скрываться от органов следствия и суда в отношении него проведена процедура специального досудебного расследования.

Новоайдарским районным судом мужчина признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.