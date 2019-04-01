За день боевики 8 раз открывали огонь по позициям ООС

За день боевики 8 раз открывали огонь по позициям ООССегодня, 18:41
В зоне проведения ООС на Донбассе обошлось без потерь среди украинских военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в своем Facebook.
Указано, что с начала текущих суток враг восемь раз обстрелял позиции наших войск, из них пять раз - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Также вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям подразделений ООС из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 4 раза обстреляли наши опорные пункты:
из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Павлополь.
дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Авдеевка;
из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Гнутово.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты четыре раза обстреляли позиции ООС:
из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Екатериновка;
из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новоалександровка;
дважды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - в районе села Золотое-4.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие обстрелов нет. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
В пресс-центре добавили, что во время работы группы пиротехнических работ ГСЧС Украины из состава ООС, которая осуществляла разминирование участка местности в районе водопровода "Северский Донец-Донбасс", произошел подрыв неизвестного взрывного устройства.
"В результате взрыва один сотрудник погиб, двое пиротехников получили ранения", - указано в сообщении.