В России арестовали украинца из «правого сектора»

В России задержали участника украинской организации «Правый сектор» Игоря Пирожка.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

«Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.», - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, в 2014 году, задержанный, находясь на территории Украины, вступил в состав организации «Правый сектор» (под псевдонимом Чирка Роман), где из числа местных сторонников националистических идей якобы создал отряд «Хорти» («Борзые»), «предназначенный для ведения партизанской войны против Российской Федерации».

По данным УФСБ, в январе 2018 года задержанный прибыл на территорию московского региона, где проживал по различным конспиративным адресам, и в период 2018-2019 гг. «проводил мероприятия в интересах организации "Правый сектор", распространяя ее идеологические и агитационно-пропагандистские материалы с целью вовлечения граждан РФ в деятельность указанной организации».

В ходе обысков по местам жительства и работы задержанного изъята литература, символика, обмундирование и снаряжение «экстремистской организации», ее материалы, средства связи и другие «материальные доказательства причастности к деятельности организации "Правый сектор"», отмечает УФСБ.

Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1.1 ст.282.2 и ч.2 ст.282.2 УК России («Организация деятельности экстремистской организации»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу