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СБУ: В миграционной службе содействовали легализации боевиков ДНР

Сегодня, 17:41 citynews.net.ua | Напечатать

В СБУ заявляют, что разоблачили механизм легализации боевиков террористических организаций ДНР и ЛНР на подконтрольной власти Украины территории. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, механизм оформления для пророссийских террористов паспортов граждан Украины наладили двое жителей временно оккупированного Донецка.

При этом злоумышленникам, по информации спецслужбы, содействовали чиновники Государственной миграционной службы.

"При содействии должностных лиц Государственной миграционной службы злоумышленники вклеивали в паспортные документы лиц, присоединившихся к незаконным вооруженным формированиям, фотографии, которые обязательны по достижении 25- и 45-летнего возраста", - сказано в сообщении.

Как отметили в СБУ, "это создавало предпосылки для проникновения боевиков на мирную территорию Украины для осуществления террористической и разведывательно-подрывной деятельности".

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) УК.

Правоохранители задержали одного из подозреваемых в организации незаконной схемы в Виннице, куда он прибыл по личным делам.

Сейчас проходят обыски по месту жительства и работы сотрудников нескольких региональных и районных подразделений ГМС.


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