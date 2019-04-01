Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев принял решение об открытии КПВВ "Марьинка" с 10 апреля.

Об этом говорится в сообщении ООС.

"Заслушав доклад заместителя Командующего объединенных сил по вопросам применения сил и средств Государственной пограничной службы Украины, доклад начальника отдела Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины по результатам разминирования, Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев принял решение об отмене режима "Красный" и открытии КПВВ "Марьинка" 10 апреля с 07.00", - говорится в сообщении.

Он предостерег, что в случае провокаций, создания опасности для граждан Украины, которые пересекают линию столкновения на каких бы то ни было КПВВ, реагирования Объединенных сил будет быстрым и адекватным.