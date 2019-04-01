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В Северодонецке рецидивист угрожал убить прокурора в зале суда

Сегодня, 16:02 citynews.net.ua | Напечатать

В Северодонецке осудили 27-летнего мужчину за угрозы убийством прокурору во время судебного заседания.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в Северодонецком городском суде, где мужчина во время судебного заседания угрожал прокурору, которая поддерживала государственное обвинение за совершение подсудимым разбойного нападения.

«Ранее судимый за незаконное хранение наркотических средств житель г. Лисичанска снова попал под суд за совершение разбоя, соединенного с проникновением в жилище. Однако, обвиняемый не согласился с решением Лисичанского городского суда Луганской области, которым он был осужден к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества и апеллировал его в суде», – информирует прокуратура.

14 марта 2018 года в помещении апелляционного суда Луганской области коллегия судей объявила решение об оставлении приговора без изменений – 8 лет тюрьмы. После этого мужчина публично высказывал угрозы убийством в адрес прокурора.

«Расценивая указанные угрозы как реальные, в частности в зале суда мужчина угрожал ударить ее по голове молотком, прокурор обратился с соответствующим заявлением в полицию. По данному факту следователями полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК Украины (угроза убийством в отношении работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей). По результатам предварительного расследования обвинительный акт направлен в суд», – сообщили в прокуратуре.

Во время судебного заседания, где рассматривали дело об угрозе прокурору, обвиняемый свою вину в инкриминируемом ему преступлении не признал. При этом решением суда жителю Лисичанска за угрозы прокурору убийством назначено максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы, к которому добавлена неотбытая часть наказания, назначенного за разбой. Мужчина лишен свободы сроком на 7 лет.


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