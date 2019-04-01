В Лисичанске горел частный дом

Сегодня, 9 апреля, в 09:31 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом секторе на ул. Соревнования в Лисичанске.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Луганской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели 9-й ГПСЧ установили, что на частном дворе горит веранда, крыша и комната жилого дома, а огонь распространяется от печи.

"Пожар на площади 50 кв. м локализован в 10:08 и ликвидирован в 11:36. Травмированных и погибших не выявлено. Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты", - сказано в сообщении.