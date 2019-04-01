На Луганщине вблизи детского лагеря нашли арсенал боеприпасов

На Луганщине вблизи детского лагеря «Восток» (с. Синецкий, г. Северодонецк) в заброшенном блиндаже обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сегодня, 9 апреля, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

«Следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники ГУНП в Луганской области изъяли 6 гранат с запалами, тротиловую шашку, зажигательную трубку с капсюлем детонатора, гранатомет РПГ-22, тубус гранатомета с зарядом, 673 патрона различного калибра», – написала она.

«Изъятый арсенал направлен для проведения экспертизы. Полицейскими принимаются меры по установлению происхождения и владельца оружия», – добавила Погукай.