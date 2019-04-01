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До 1 сентября в Сватово планируют отремонтировать мост через реку Красная

Сегодня, 10:54 citynews.net.ua | Напечатать

Продолжается капитальный ремонт Сватовского моста через реку Красная.

Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Луганской области.

Мост, расположенный на автомобильной дороге Н-26 "Чугуев - Меловое" (км 136 + 662), был построен в 60-е годы XX века. За время эксплуатации, сооружение было сильно повреждено. В последние годы движение по мосту притерпело ограничений, как по грузу, так и по скорости транспортных средств. При поддержке Укравдодора и Правительства Украины было принято решение о его капитальном ремонте. Работы были начаты осенью 2018 года предприятием ООО "Газпромресурс", запланированное окончание работ - до конца 2019 года.

В САУ отметили, что нацеливают подрядчика на введение моста в эксплуатацию и полное восстановление движение транспорта до конца августа, а точнее до 1 сентября текущего года.

Сейчас Сватовский мост закрыт для движения транспорта, открыт только для пешеходов. Но, в случае подтопления низководного моста, по которому сейчас происходит объезд, будет организовано временное движение транспорта по одной полосе Сватовского моста.


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