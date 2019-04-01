Во время второго тура президентских выборов правоохранители усилят присутствие на участках, где результаты голосования в пользу одного из кандидатов без объективных объяснений существенно разнятся с общей тенденцией.

Об этом на брифинге заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, сообщает Укринформ.

"Мы обращаем внимание сообщества, причастного к избирательной кампании, субъектов избирательной кампании, чтобы обратили внимание на подобные "аномальные" участки и так же, возможно, провели свой анализ и, возможно, чтобы наблюдатели качественно работали - ведь, возможно, и есть признаки привлечения админресурса либо каких-то фальсификаций. С другой стороны, мы усилим участие наших правоохранителей на подобных участках", - отметил Варченко.

Он пояснил, что под аномальными имеются в виду избирательные участки, на которых результаты голосования за кандидата отличаются от среднестатистической пропорции в пределах избирательного округа или области.

"Есть кандидат А и кандидат Б. Кандидат А в среднем набирает вдвое больше, чем кандидат Б - и эта пропорция с отклонением на 10-30% сохраняется на каждом избирательном участке... Мы понимаем, когда есть колебания в пределах даже 50%, но когда вдруг оказывается, что кандидат Б набирает вдвое больше, чем кандидат А на соседнем участке и фактически опровергает эту пропорцию очень серьезно, соответственно, мы фиксируем, что этот участок является аномальным", - отметил советник министра.

Как уточнил Варченко, речь идет именно о тех участках, результаты голосования на которых существенно отличаются от общей тенденции в пользу одного из кандидатов и это нельзя объяснить объективными факторами, например наличием в конкретном населенном пункте лидеров мнений, которые агитировали местное население проголосовать за конкретного кандидата.

По словам советника, таких участков насчитывается около тридцати в Донецкой области, еще несколько - во Львовской и Одесской областях.