Путин готов к переговорам с Украиной после выборов

Президент России Владимир Путин готов вести переговоры с Украиной после завершения президентских выборов 2019.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По словам Пескова, Путин всегда открыт для диалога, за исключением тех ситуацией, когда этот диалог "пытаются обрамить различными провокациями и разукрасить диверсиями". Он также подчеркнул, что российский лидер готов к переговорам после выборов в Украине.

"Президент Путин всегда был и остается приверженцем диалога для решения тех проблем, которые стоят на повестке дня", - добавил Песков.

Он также подчеркнул, что Путин неоднократно говорил о необходимости прямых переговоров украинских властей с так называемыми "республиками" Донбасса.

"Это внутриукраинский конфликт, этот конфликт могут решить сами украинцы, если они готовы вести диалог", - отметил Песков.