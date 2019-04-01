Военнопленного моряка из Луганской области Президент отметил медалью

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ № 96/2019 "О награждении государственными наградами Украины". Среди награжденных за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при исполнении воинского долга, верность украинскому народу и военной присяге медалью "За воинскую службу Украине" отмечен матрос Евгений Семидоцкий из города Сватово.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

"Мы гордимся Евгением! Его мужеством, верностью военной присяге, любовью к родной земле - к Украине. Именно такие мужчины есть и будут примером и образцом для всех защитников нашей страны. Луганщина требует освобождения из плена украинских моряков", - отметил и. о. председателя ОГА - руководителя ОВГА Сергей Филь.

Евгений Семидоцкий является одним из украинских моряков, членов экипажа рейдового буксира "Яны Капу", захваченных российскими силовиками вблизи Керченского пролива и противоправно удерживаемых в РФ.