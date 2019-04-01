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Смена места голосования: инструкция

Вчера, 11:59 citynews.net.ua | Напечатать

Отделы ведения Государственного реестра избирателей, где можно временно изменить место голосования во втором туре выборов Президента Украины 21 апреля, будут работать и в выходные.

Об этом говорится на странице Гражданской сети ОПОРА в Facebook.

"С сегодняшнего дня можно пройти процедуру по изменению места голосования перед вторым туром выборов Президента. Обратите внимание, что на этот раз времени гораздо меньше. Это можно сделать только до 15 апреля. Однако отделы ГРИ будут работать даже в выходные, поэтому не упустите возможность выполнить свой гражданский долг! »- говорится в сообщении.

Также ОПОРА наработала пошаговую инструкцию для избирателей, которые хотят проголосовать не по месту регистрации.

Согласно рекомендациям, до 15 апреля избирателям необходимо обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей по адресу, где будет находиться избиратель в день голосования. При себе необходимо иметь паспорт и другие документы, подтверждающие необходимость изменения места голосования. Если избиратель внутренне перемещенное лицо, то достаточно иметь при себе только паспорт.

Далее необходимо написать заявление, где указать желаемый участок для голосования и причину места изменения места голосования и получить удостоверение о временном изменении места голосования, где будет указана дата выборов - 21 апреля 2019 и номер избирательного участка для голосования.

В день выборов - 21 апреля 2019 года - избирателю необходимо прийти на новый участок с паспортом с 8.00 до 20.00.


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